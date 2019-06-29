Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Haziran
'da kent merkezindeki bir ikametin balkon kapısının camını kırmak suretiyle içeri girerek ikamette bulunan eşyaları karıştıran zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen zanlı, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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