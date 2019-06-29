Son Dakika Haberleri: Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.

Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Haziran'da kent merkezindeki bir ikametin balkon kapısının camını kırmak suretiyle içeri girerek ikamette bulunan eşyaları karıştıran zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen zanlı, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:20 Kaynak: AA
asayiş, emniyet müdürlüğü, 5 haziran, elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti Kastamonu'da hortum paniği! Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki D-8 toplantısına katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]