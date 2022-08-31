Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

31.08.2022 11:32

Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Zeyve köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen Arap tavşanı daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika
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