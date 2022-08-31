Baskil ilçesine bağlı Zeyve köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen Arap tavşanı daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.