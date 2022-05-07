Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü

07.05.2022 17:18

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde arazisine giren koyun sürüsüne müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım ile çoban arasında kavga çıktı. Kısa sürede silahların çekildiği kavgada muhtar Yıldırım, çoban tarafından vurularak öldürüldü.

Elazığ'da çoban ile muhtar arasında çıkan "arazime koyun sürüsü girdi" tartışması ölümle bitti. Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde meydana geldi.

ÇOBAN, YANINDA TAŞIDIĞI TABANCAYLA MUHTARI VURDU

Köy muhtarı 8 çocuk babası Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Yıldırım, koyunlara müdahale ederken, adı öğrenilemeyen sürünün çobanıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü. Çoban, üzerinde taşıdığı tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

Elazığ'da arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Elazığ'da arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü
Elazığ'da arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü
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Fahrettin Yıldırım, Karakoçan, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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17:18 Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü
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SON DAKİKA: Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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