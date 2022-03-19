Kuzu doğumları ve yoğun yağışlar üreticilere moral oldu - Son Dakika
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Kuzu doğumları ve yoğun yağışlar üreticilere moral oldu

19.03.2022 14:30

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Elazığ'da üreticiler, bu yıl bereketli kuzu doğumları ve yoğun kar yağışının meraları olumlu yönde etkilemesiyle verimli bir yıl geçirmek istiyor.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Elazığ'da üreticiler, bu yıl bereketli kuzu doğumları ve yoğun kar yağışının meraları olumlu yönde etkilemesiyle verimli bir yıl geçirmek istiyor.

Küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'deki sayılı iller arasında yer alan kentte ocak ayı ile başlayan ve mart sonuna kadar artarak devam eden kuzu doğumlarındaki bereket üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl kuzu doğumlarında görülen artış ve yoğun yağışların su kaynaklarına ve meralara olumlu yönde yansıyacak olması üreticilere moral oldu.

Kuzulama döneminde yoğun mesai harcayan yetiştiriciler, günün 24 saati gebe hayvanlarını takip ediyor, günde 3 kez yemlerini veriyor, yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerlerde tutulan binlerce kuzuyu günde 2 kez anneleri ile buluşturuyor.

Keban ilçesine bağlı Sağdıçlar köyünde kışı ve ilkbaharı kurdukları çadırlarda geçiren göçer aileler de bu yıl bereketli kuzu doğumları ve yağışlarla verimli bir yıl geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

Göçerlerden Abdulmuttalip Akalan, AA muhabirine, bu yıl kuzu doğumlarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, geçen yıla oranla doğumlarda yüzde 10 civarında bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"Devletin sağladığı destekle 2,5 liradan arpa aldık"

Geçen yıl yaşanan kuraklığın kendilerini çok etkilediğini, meralarda ot kıtlığı olduğu için hayvanlarını hazır yem ve samanla beslemek zorunda kaldıklarını ifade eden Akalan, bunun da kazançlarına olumsuz yönde yansıdığını dile getirdi.

"Acaba bu yılda mı kurak geçecek" diye kara kara düşünürken kış ayında etkili olan ve mart ayında da etkisi devam ettiren yoğun kar ve sağanak yağışların yüreklerine su serptiğini aktaran Akalan, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı hala hazır yem ve samanla besliyoruz. 500 koyunumuz doğurdu, 500 kadar hayvanımız kaldı yavaş yavaş onlar da doğuruyor. Bu sene doğumlar iyi gidiyor. Bu yıl yağışlar da bereketli, çok kar yağdı, belki 20 senedir böyle bir kar görmedik. Normalde bizim hayvanımız 1 ay fazla içeride kaldı, bu nedenle çok zorluk çektik. Allah razı olsun devletimizden, arpa fiyatı 4 lira ancak devletin sağladığı destekle 2,5 liradan arpa aldık. Durumumuzdan memnunuz, ihtiyacımız kadarını bildiriyoruz, devlet veriyor."

"Birbirlerini kokularından ve sesten tanıyorlar"

Halis Akalan ise yaklaşık 2,5 aydır devam eden kuzu doğumlarıyla iş yüklerinin arttığını, günün 24 saati doğum yapacak olan hayvanlarını ve yeni doğan kuzularını takip ettiklerini belirtti.

Akalan, şöyle devam etti:

"Kuzularla annelerini iç içe bıraktığımızda sayıları çok fazla olduğu için birbirlerini kokularından tanıyorlar. Her bir koyun kokusundan tanıdığı kuzusunu her gün emzirdiği yere götürüp orada

emziriyor. Sesten de birbirilerini tanıyorlar, mesela bir kuzu bağırsa annesi neredeyse yavrusunun yanına gidiyor. Emzirdikten sonra yemlikleri yemle dolduruyoruz. Ondan sonra koyunları yemin üstüne bırakıp kuzularından ayırıyoruz."

"Merada ne kadar bol ot olursa bizim için o kadar iyi"

Bu yıl doğan kuzuların rızkıyla geldiklerini dile getiren Akalan, bölgedeki yoğun kar yağışının meralardaki ot varlığını arttıracak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akalan, "Geçen yıl kuraklık oldu, meralarda ot yoktu, o yüzden zorluk çektik. Bu yıl bayağı kar da yağmur da var, merada ne kadar bol ot olursa bizim için o kadar iyi." diye konuştu.

Kuzu doğumları ve yoğun yağışlar üreticilere moral oldu
Kuzu doğumları ve yoğun yağışlar üreticilere moral oldu
Kuzu doğumları ve yoğun yağışlar üreticilere moral oldu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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