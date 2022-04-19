Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor

19.04.2022 15:24
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ve yaya devriyeler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Mahallesinde geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek arandı.

Uygulamaların aralıklarla süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor
Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş denetimleri hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
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