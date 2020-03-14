Elazığ'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 148 kişiden 35'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş ve şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda 5 bin 550 kişi ile 2 bin 785 araç sorgulandı, 104'ü yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 148 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kayıp olarak aranan 7 kişi ise yakınlarına teslim edildi.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi, çalıntı olduğu belirlenen 1 araçta sahibine verildi.

Ayrıca iş yerleri üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kimlik bildirimsiz işçi çalıştırdığı tespit edilen 1 iş yerine idari işlem yapıldı.