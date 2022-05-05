Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor

05.05.2022 13:14
Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve trafik ekiplerinin katılımı ile şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi başta olmak üzere kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Uygulamalarda aranan şüpheliler yakalanırken, evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor
Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor
Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement