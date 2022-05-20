Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı

20.05.2022 11:08
Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada, bin 386 şahıs sorgulanırken 2'şer adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada, bin 386 şahıs sorgulanırken 2'şer adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gece boyunca kentin birçok noktasında yapılan uygulamalarda, bin 386 şahıs sorgulandı, 628 araç kontrol edildi. Kontrollerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 70 adet kartuş ele geçirildi. Aynı zamanda yoklama kaçağı 2 şahıs hakkında işlemler yapıldı.

Öte yandan trafik yönünden eksiklikleri tespit edilen 4 araca da ilgili mevzuatlar uyarınca ceza kesildiği bildirildi.

Uygulamaların süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı
Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş uygulamalarında bin 386 şahıs sorgulandı - Son Dakika


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