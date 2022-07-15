Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

15.07.2022 16:01
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 111 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 97'si serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 4,3 gram metamfetamin, 30,1 gram esrar, çalıntı olduğu tespit edilen el arabası, 2 altın yüzük, altın bilezik, 2 gram altın ve çok sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Bu arada kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 111 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 111 şüpheli yakalandı Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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