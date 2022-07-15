Bu arada kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 4,3 gram metamfetamin, 30,1 gram esrar, çalıntı olduğu tespit edilen el arabası, 2 altın yüzük, altın bilezik, 2 gram altın ve çok sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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