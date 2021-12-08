Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında gözaltına aldığı 116 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarda 116 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, kurusıkı ve 4 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çalıntı olduğu tespit edilen bir kamyonet, motosiklet ve forklift bulunarak, sahiplerine teslim edildi.