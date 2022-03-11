Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı

11.03.2022 12:16
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 71'i serbest bırakıldı.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:04 Motosiklet tamircisi iş yerinde saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kamerada
11:08 Kanada Başbakanı açıkladı! "Mümkün olan en fazla sayıda" Ukraynalıyı kabul edecekler
11:16 Kırım Tatar Türkleri aynı kaderi ikinci kez yaşıyor!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement