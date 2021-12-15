Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 83 kişiden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarda 83 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil bulunarak, sahibine teslim edildi.