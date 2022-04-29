Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 119 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 9 gram esrar, 37 gram metanfetamin, 42 mermi, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çalıntı elektrikli bisiklet sahibine verildi.
Kaynak: AA
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