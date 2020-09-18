Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da son bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 103 kişiden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan genel asayiş uygulamalarında 55'i aranan, 48'i adli olay zanlısı olmak üzere 103 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 76'sı serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 17 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız ve 3 kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek, 5 taşıması yasaklı bıçak, çeşitli miktarlarda kokain, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen iki kıraathane ile bu mekanlarda kumar oynayan 7 kişi ve fuhuş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı.