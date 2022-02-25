Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 38 kişi tutuklandı

25.02.2022 18:00
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 38 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 154 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 58 mermi, 1 tüfek, 505 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 1 çalıntı otomobil ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i tutuklandı, 116 şüpheli de serbest bırakıldı.

Uygulama kapsamında ayrıca kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ve bilgisayar ise sahiplerine verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Elazığ, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 38 kişi tutuklandı - Son Dakika


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