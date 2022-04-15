Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 59 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 59 kişi tutuklandı

15.04.2022 14:48
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 59 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 256 şüpheliden 59'u tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 256 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 256 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 16 gram esrar, 9 gram metanfetamin, 99 mermi, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ve motosiklet sahiplerine verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Elazığ, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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