Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Asayiş Uygulaması

Elazığ'da Asayiş Uygulaması

2 saat önce

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önü, genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önü, genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Asayiş, narkotik, trafik ve diğer birimlere bağlı çok sayıda personelin katılımı ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, güvenli bir eğitim öğretim hayatının sürdürülebilmesi amacıyla kent genelinde 3 aşamalı okul önü, genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 52 okul servisi denetlenerek servis araçlarına koltuk eklettiği, kapasitesinden fazla öğrenci aldığı ve yönetmeliğe uygun yapılması gereken teknik değişiklikleri yaptırmadığı belirlenen 7 okul servisine trafik yönünden cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, 31 okul ve yurt çevrelerinde bulunan 20 park-bahçe ile alkol ve tütün mamulü satış yerleri, kafe, kahvehane, elektronik oyun salonu ve internet kafe gibi toplam 112 umuma açık yerde bin 216 şahsın yapılan sorgulamasında ise uyuşturucu konusuyla ilgili aranma kaydı olan 1 şahıs yakalandı.
Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve kapalı alanda sigara içirdiği tespit edilen 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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