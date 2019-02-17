Elazığ'da Asayiş Uygulaması
28 dakika önce
Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.
Elazığ
'da asayiş uygulaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen "Türkiye
Güven Huzur
" uygulaması kapsamında Elazığ il genelinde denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan uygulamada 3 bin 433 şahıs ile 163 araç sorgulandı. Sorgulamalarda nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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