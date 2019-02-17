Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Asayiş Uygulaması

Elazığ'da Asayiş Uygulaması

28 dakika önce

Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.

Elazığ'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında Elazığ il genelinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3 bin 433 şahıs ile 163 araç sorgulandı. Sorgulamalarda nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Asayiş Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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