Elazığ'da Asayiş Uygulaması

Elazığ
'da, kamu düzeninin korunmasına yönelik genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri genel asayişin ve kamu düzeninin devamı ile nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması amacıyla umuma açık yerler, metruk alanlar, kamu kurumlarının çevresi ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Kent genelindeki 38 metruk bina, 25 park ve bahçe, 208 umuma açık iş yeri ve 576 araç ile 4 bin 867 şahıs üzerinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, 3'ü çeşitli suçlardan aranan, 2'si de yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.
13 araca cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca kanuna aykırı kesici aleti taşıdığı belirlenen 1 kişiye de cezai işlem uygulandı.
İş yerlerine yönelik denetimlerde ise 2 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 iş yerine de kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine de kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten cezai işlem yapıldı.