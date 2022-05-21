Elazığ'da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı

21.05.2022 12:36
Elazığ'da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında araması olan bir şahıs yakalanırken, bir şahısın üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında araması olan bir şahıs yakalanırken, bir şahısın üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş, ahlak, yunus, trafik ekipleri ve bekçilerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Nailbey Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi uygulanırken, iş yerleri de denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli şahısların GBT ve şüpheli araçlar kontrol edildi. Uygulamada aranan 1 şahıs yakalanırken, bir şahıstan da bir adet tabanca ve 5 adet sarılı uyuşturucu ele geçirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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