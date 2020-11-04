Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 53 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 34'ü aranan, 17'si meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 51 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 34'ünün ise gözaltı süreci devam ediyor.

Öte yandan, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan iki kişinin yapılan üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem yapıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 2 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, pompalı tüfek, otomatik tüfek ile buna ait 34 fişek, 4 sahte altın zincir ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, 7 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 4 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.