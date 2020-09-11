Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 95 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan genel asayiş uygulamasında 57'si aranan, 38'i adli olay zanlısı olmak üzere 95 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 79'u serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 475 gram esrar ele geçirildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen bir dernek ve kıraathane ile bu mekanlarda kumar oynayan 10 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, fuhuş yapıldığı tespit edilen bir otel ile 4 mesken mühürlenip kapatılarak fuhuş yaptığı belirlenen 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı.