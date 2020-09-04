Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamalarda 9'u yoklama kaçağı, 64'ü adli olay şüphelisi olmak üzere 73 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlı, tutuklandı. Kayıp olarak aranan 6 kişi ise ailelerine teslim edildi.

Uygulamada, 4 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 fişek, av tüfeği, 3 fişek, çeşitli miktarlarda esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.