Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 26 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 91 kişiden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 56'sı aranan, 35'i meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 91 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 65'inin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 11 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen otomobil, altın yüzük ve küpe ile 8 bin lira para bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, 4 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 4 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.