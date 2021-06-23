Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 28 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 108 kişiden 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 108 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklandı.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 8 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, 78 gram esrar ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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