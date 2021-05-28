Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 92 kişiden 34'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 92 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 79 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile 3 cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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