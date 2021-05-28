Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 92 kişiden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 92 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 79 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile 3 cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.