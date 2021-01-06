Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 74'ü aranan, 29'u meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 103 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 7'i tutuklandı, diğerlerinin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil ile 1 römork bulunarak sahiplerine teslim edildi.