Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı

06.05.2022 13:21
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 110 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 18'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 11 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 80 adet fişek, 1 adet tüfek, 5 gram metamfetamin maddesi, 42 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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