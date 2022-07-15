Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 111 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 111 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 111 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 14'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 kişi de yakalanarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek, 4,3 gram metamfetamin ve 30,1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet oto teybi, 1 adet el arabası, 2 adet altın yüzük, 1 adet altın bilezik, 2 gram altın ve çok sayıda hırdavat malzemesi ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ