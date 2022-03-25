Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli yakalandı

25.03.2022 14:44
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanırken bunlardan 28'i tutuklandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanırken bunlardan 28'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 135 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 28'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek, 1 adet tüfek, 36 gram esrar maddesi ve 3 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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