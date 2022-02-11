Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 149 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 149 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 149 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 37'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 29 adet fişek, 41 gram esrar maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 adet televizyonun da belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ