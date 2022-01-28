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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 şüpheli yakalandı

28.01.2022 11:30
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 156 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 32'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 11 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimlerde, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 10 gram esrar maddesi ele geçirilirken çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet motosiklet, 1 adet televizyon, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 adet altın kolye ve 1 adet kol saati de belirlenen sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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