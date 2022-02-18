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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı

18.02.2022 15:34
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 162 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 162 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 162 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 40'ı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 12 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 85 adet fişek, 3 adet tüfek, 68 gram esrar maddesi, 68 gram esrar maddesi ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet motosiklette belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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