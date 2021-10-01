Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 83 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 83 kişi yakalanırken, şahıslardan 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 13 şahıs bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimlerde, 1'i kurusıkı 3'ü ruhsatsız olmak üzere 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uygulamalarda çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 25 adet inşaat iskelesi, 120 adet demir korkuluk da belirlenen sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ