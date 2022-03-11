Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı

11.03.2022 11:51
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 89 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 18'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 3 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 2 adet tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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