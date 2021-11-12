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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı

12.11.2021 10:33
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, aranan ve asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 110 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 21'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 13 şahıs bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimlerde, 4'ü ruhsatsız ve 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 2 adet bisikletin de belirlenen sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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