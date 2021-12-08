Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 116 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 116 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 116 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimler esnasında ise 4'ü ruhsatsız ve 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet kamyonet, 1 adet motosiklet, 1 adet forklift de belirlenen sahiplerine teslim edildi.

Kent genelinde uygulamaların aralıksız süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ