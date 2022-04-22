Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında aranan 133 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde yakalanan 133 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 133 şahıs yakalandı. Zanlılardan 28'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 şahıs bulunurken, denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 14 gram metamfetamin maddesi 47 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil de sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ