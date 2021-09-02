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Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı - Son Dakika

Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı

02.09.2021 14:09

Elazığ Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede halkın duyarlılığı sayesinde aşılamada yüzde 65'i geçen Elazığ'ın aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü, hedeflerinin yüzde 75'i geçerek mavi renge ulaşmak olduğunu bildirdi.

Elazığ Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede halkın duyarlılığı sayesinde aşılamada yüzde 65'i geçen Elazığ'ın aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü, hedeflerinin yüzde 75'i geçerek mavi renge ulaşmak olduğunu bildirdi.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır salgın sürecini en iyi şekilde yöneten devletin almış olduğu tedbirler sayesinde ülkede ciddi sıkıntılar yaşanmadığını belirtti.

Bugün salgınla mücadelede en önemli gerecin aşı olduğunu, dünyanın bir çok ülkesi yeteri aşıya ulaşamazken Türkiye'de gerektiğinde sağlık birimlerinin aşıyı vatandaşın ayağına kadar götürdüğünü ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İlimizin aşı haritasındaki yeri kırmızıydı, ama bugün itibariyle turuncuyu da geçerek yüzde 65 aşılama oranı ile sarı renkte yerimizi almış bulunmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz inşallah maviye geçmek. Tabi ki bu konuma

gelmemizdeki başarı hiç şüphesiz halkımızındır, onun için bu başarının mimarı olan Elazığ halkına şükranlarımı sunuyorum."

Polat, kentte aşılama oranlarında son bir ayda önemli bir artış olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, bir an önce yüzde 75'i geçerek maviye geçmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bunun için bütün sağlık kurumlarının büyük bir gayretle çalıştığını aktaran Polat, şöyle devam etti:

"İlimizde birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 302 bin, ikinci doz aşı sayısı 227 bin, üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 51 bin. Merkezde aşılama oranı yüzde 65,99, Ağın ilçemizde yüzde 79, Alacakaya'da yüzde 64, Arıcak'ta yüzde 54, Baskil yüzde 65, Karakoçan yüzde 53, Keban'da yüzde 70, Kovancılar'da yüzde 49, Maden'de yüzde 71, Palu'da yüzde 50, Sivrice'de yüzde 68'dir. Bu oranların çok daha yukarı çıkması için İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktayız."

"Kovid-19'dan ölen hastaların neredeyse tamamı aşısını yaptırmayan veya eksik yaptıranlar"

Polat, aşı yaptırmanın salgınla mücadelede en önemli araç olmasına rağmen, bazı kesimlerin aşıya karşı direnç göstermesinin mantıkla bağdaşmadığını kaydetti.

Aşının önemine ve güvenirliğine rağmen aşı yaptırmaya karşı çıkanları anlamakta güçlük çektiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada ölen hastaların neredeyse tamamı aşısını yaptırmayanlar veya eksik yaptıranlar. Bu gerçekler ortaydayken hiç aslı astarı olmayan, bilimsel dayanağı olmayan aşı reddini anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir taraftan Kovid-19'un hastalığa sebebiyet verdiği, yoğun bakıma düşürdüğü ya da öldürdüğü kesin. Aşı ile ilgili bu kadar faz çalışması yapılmış, testlerden, onaylardan geçmiş, hiçbir yan etkisi olmamış, her gün belki yakınımızda bir çok insanı kaybetmekteyiz ama bir takım vatandaşlarımız halen ısrarla aşı yaptırmamakta direnç göstermektedir."

Polat, 6 Eylül'de okulların açılacağını anımsatarak, bundan sonraki süreçte öğretmen ve öğrencilerin okullarında yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı
Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı
Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı
Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı

COVIRAN Bereket, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılama oranı yüzde 65'e ulaştı - Son Dakika


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