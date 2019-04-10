Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Aşırı Yağışla Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Elazığ'da Aşırı Yağışla Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

37 dakika önce

ELAZIĞ'da dün gece etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Elazığ'da Aşırı Yağışla Ev ve İş Yerlerini Su Bastı, System.String[]
ELAZIĞ'da dün gece etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde dün geceden beri etkili olan aşırı yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezdeki birçok mahallede yağmur nedeniyle su baskını yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerine dolan su hasara yol açtı. Vatandaşların kendi imkanları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:10 Kaynak: DHA
su baskını, Elazığ, Güncel
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