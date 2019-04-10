Elazığ'da Aşırı Yağışla Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
37 dakika önce
ELAZIĞ'da dün gece etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:10 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da dün gece etkili olan aşırı yağmur
nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezinde dün geceden beri etkili olan aşırı yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezdeki birçok mahallede yağmur nedeniyle su baskını
yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerine dolan su hasara yol açtı. Vatandaşların kendi imkanları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
- Elazığ
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