Elazığ'da "Aşmak İçin Hareket Projesi"

Türkiye Beyazay Derneği Elazığ
Şubesi tarafından "Aşmak İçin Hareket Projesi" kapsamında engellilere yönelik bowling etkinliği yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte okullarda öğrenim gören 30 özel eğitim öğrencisi, kurum müdürleri, kurum personeli, refakatçi öğretmenler ve spor eğitmenleri eşliğinde keyifli zaman geçirdi.
Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Naci Demirpolat, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yürütülen proje ile Elazığ'daki bireyleri bowling ile buluşturduklarını söyledi.
Etkinlikte engelli ve engelsiz bireylerin birlikte bowling oynayarak kaynaştığını anlatan Demirpolat, "Proje ile Türkiye genelinde 100 bin engelli ile 100 bin sağlıklı bireyin spor yaparak birlikte vakit geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilimizde bowling etkinliği yaptık. Engelli çocuklarımız eğlendi, biz de mutlu olduk." diye konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, engelli vatandaşların duygularına ortak olmak için bir araya geldiklerini ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.
Karahan, "Bu çocuklarımızın hiçbiri engelli değil, çünkü engellilik kişiye özgü bir durum değil. Her birimiz aslında hayatımızın belirli bir döneminde birer engelli adayıyız. Bu yüzden toplumun bu hassasiyetini dikkate alarak, sürekli bu kardeşlerimizin yanında olmalıyız." diye konuştu.
Öğrencilerden Gizem Ertürk de, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bowling oynamayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.