Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Atık Yağlar" geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
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Elazığ'da "Atık Yağlar" geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

53 dakika önce

Elazığ'da " Atık Yağlar" geri dönüşümle ekonomiye kazandırılırken, sadece bu yılın ilk ayında 24 ton atık yağ toplandığı bildirildi.

Elazığ'da

Elazığ'da " Atık Yağlar" geri dönüşümle ekonomiye kazandırılırken, sadece bu yılın ilk ayında 24 ton atık yağ toplandığı bildirildi.


Elazığ Belediyesi tarafından çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bitkisel atık yağlar mahalle muhtarlıkları, siteler, okullar, kurum ve kuruluşlar gibi halkın ortak kullanım alanlarına yerleştirilen toplama bidonlarında toplanıyor. Belediyenin yetkilendirdiği geri dönüşüm firmalarınca toplanan yağlar, ekonomiye kazandırılıyor.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Çevre ve insan sağlığına zarar veren bu yağların geri dönüşümü noktasında vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermeleri, çalışmaların başarıya ulaşmasında temel faktördür. Evlerde lavabolara dökülen atık yağlar, yer altı su kaynaklarına büyük zarar veriyor. Bir litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği gerçeği konunun hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bu çevresel yatırıma destek sağlamak isteyen vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa ile irtibata geçmelerini rica ediyoruz" denildi.


Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve yağların biyodizele dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amacıyla yürütülen proje kapsamında bu yıl ilk 6 aylık döneminde 24 ton atık yağ toplandığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Elazığ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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