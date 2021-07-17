Elazığ'da atlı jandarma timi göreve başladı - Son Dakika

Elazığ'da atlı jandarma timi, piknik yerleri ve turistik alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından gönderilen atlı jandarma timi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Elazığ Belediyesi cip mesire alanı, Hazar Gölü çevresi ve tarihi Harput Mahallesi'nde, turistlerle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Jandarma timi ayrıca vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin uyarılar içeren broşür dağıtıyor.

Elazığ Belediyesi cip mesire alanına piknik için gelenler, atlı jandarma timine ilgi gösterdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Jandarma timinde görevli Astsubay Ömer Aras, insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde devriye görevi yürüttüklerini belirtti.

Elazığ Valiliği emrine görevlendirildiklerini ifade eden Aras, "Burada 'Efsane', 'Deniz' ve 'Haydut' isimli atlarımız ile önleyici hizmet devriyesini icra ederek suç ve suçlular ile mücadele etmekteyiz. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı Elazığlılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kent sakinlerinden Elif Hasret Çakır da ailece piknik yaparken bölgede görevli atlı jandarma timini gördüklerini ve atları sevdiklerini söyledi.