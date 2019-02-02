Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Av Sırasında Kazara Kendini Vurduğu İddiası

Elazığ'da Av Sırasında Kazara Kendini Vurduğu İddiası

38 dakika önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde avlandığı sırada tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu başından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde avlandığı sırada tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu başından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, askerden yeni geldiği öğrenilen Emin Y. (23), Çevrecik köyünde oturan yakınlarını ziyarete gitti.

Burada av tüfeğiyle kırsala ava çıkan ve bu sırada dengesini kaybederek düşen Emin Y, silahın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacağından Vurulan Genç Ambulansa Taşınırken Hem Güldü Hem Şarkı Söyledi Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Av Sırasında Kazara Kendini Vurduğu İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]