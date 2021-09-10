Elazığ'da ava çıkan muhtar, tüfeğinin namlusuna konan serçeyle yaşadığı anları görüntüledi - Son Dakika

Elazığ'ın Ağın ilçesinde sürek avına çıkan köy muhtarı, domuz beklerken tüfeğinin namlusuna konan ve uzun süre çevresinde gezinen kuşla yaşadığı ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi.

Balkayası Köyü Muhtarı İbrahim Galip Ergül ile çevre köy muhtarları, son zamanlarda domuz sürülerinin meyve ve sebze bahçelerine zarar vermesi üzerine ilgili kurumlardan izin alarak sürek avı başlattı.

Ruhsatlı tüfeği ile domuzların geçiş güzergahı olan kavaklık mevkisine giden Ergül, burada bir kayanın üzerine oturarak domuzları beklemeye başladı. Ergül domuz sürüsünü beklerken uçarak yanına gelen bir serçe, tüfeğinin namlusuna kondu.

Beklenmedik misafirin tüfeğinin namlusundan ayrılmaması üzerine Ergül, cep telefonuyla o anları kaydetti.

Sürek avından vazgeçti

Ergül, AA muhabirine, ekili arazilerine zarar veren domuz sürüleri nedeniyle çevre köy muhtarları ile birlikte aldıkları izinle sürek avı başlattıklarını belirtti.

Domuzları beklerken uçarak yanına gelen bir serçeyle ilginç anlar yaşadığını ifade eden Ergül, "Bir kayanın üzerinde oturmuş domuz sürüsünü beklerken uçarak yanıma gelen bir serçe tüfeğimin namlusuna kondu." dedi.

Serçenin kaçmaya çalışmadığını görünce cep telefonu ile o anları kaydettiğini anlatan Ergül şöyle konuştu:

"61 yaşındayım, dağda bayırda çok gezdim, ancak ömrümde ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştım. Serçeler sevimli ve bir o kadar da korkak hayvanlar. Bu şekilde korkmadan gelip tüfeğimin namlusuna konması çevremde gezinmesi çok hoşuma gitti. Yaşadığım olaydan sonra sürek avından vazgeçtim ve eve döndüm."