Elazığ'da avlaklarda denetim, keklikler ele geçirildi bir meteris yıkıldı - Son Dakika

Elazığ'da avlaklarda denetim, keklikler ele geçirildi bir meteris yıkıldı
19.03.2021 11:07
Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetim yapan ekipler, kafes içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik ele geçirdi, 1 meterisi de imha etti.
Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetim yapan ekipler, kafes içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik ele geçirdi, 1 meterisi de imha etti.
Av yasaklarının başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, canlı keklik avında kullanılan 1 meteris tespit edilerek yıkıldı. Yapılan son denetimler de kafesler içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik bulundu. Canlı keklikler kafeslerden kurtarılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Ekiplerin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğü aktarıldı. - ELAZIĞ
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