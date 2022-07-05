İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban , Karakaya, Özlüce, Kalecik, Beyhan, Kralkızı Baraj Gölleri ile Sivrice Hazar Gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2022 yılı su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz 'da sona erdi.

Kaynak: AA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi - Son Dakika

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