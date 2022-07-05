Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi

05.07.2022 14:04
Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi

Elazığ'da kaçak avladığı tespit edilen 84 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı.

Elazığ'da kaçak avladığı tespit edilen 84 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban, Karakaya, Özlüce, Kalecik, Beyhan, Kralkızı Baraj Gölleri ile Sivrice Hazar Gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2022 yılı su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz'da sona erdi.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, emniyet, jandarma ekipleri, su ürünleri av yasağı döneminde, kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetimler yaptı.

Düzenlenen operasyonda, kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye 350 bin lira idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da avlanma yasağı döneminde 84 kişiye 350 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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