Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

22.05.2022 13:21
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Murat Karakaya, 4 arı kovanını köy yakınlarında dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları 1 gün sonra kontrole giden Karakaya, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

Murat Karakaya, "Benim şu an 100 kovanım var. Ayılar evimin yüz metre yakınına gelmiş. Gece saatlerinde en iyi 4 kovanımı parçalamışlar. 200 metre ilerde ise bir arkadaşımın 2 kovanını daha parçalamışlar. Benim zararım şu an 5 bin lira" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

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Kaynak: İHA

Murat Karakaya, Karakaya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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