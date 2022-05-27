Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

27.05.2022 22:59

Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladıELAZIĞ Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

ELAZIĞ Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarında dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika


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