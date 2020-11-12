Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar - Son Dakika

Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar
12.11.2020 09:45
ELAZIĞ'da, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, kent merkezinde düzenlenen konvoyla kutlandı.
ELAZIĞ'da, Azerbaycan
'ın Ermenistan
'a karşı elde ettiği zafer, kent merkezinde düzenlenen konvoyla kutlandı.
Elazığ MHP İl Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin kutlanması için kent merkezinde konvoy düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan konvoy, meşalelerle karşılandı. Konvoyun son bulduğu öğretmenevi önünde açıklama yapan İl Başkanı Semih Işıkver, Karabağ'da Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalanmasının gurur verici olduğunu söyledi. Işıkver, "Anadolu'nun yılmaz şehri can Elazığ'dan can Azerbaycan'a selam olsun. Bizler gururluyuz çünkü Ermeniler 28 yıl boyunca işgal ettikleri dağlık Karabağ'dan kovulmuştur. Dağlık Karabağ'dan sürgün edilen yüz binlerce Türk'ün intikamı alınmıştır. Allah bizlere esaret altındaki Müslüman Türk beldelerinin bütününün özgür olduğu günleri nasip etsin" dedi.
- Elazığ
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